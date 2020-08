Una noticia que seguramente tiene impactados a los más fieles seguidores del “Chavo del Ocho” es la que se conoció en las últimas horas.

Y es que el programa, como varios más de “Chespirito”, fueron sacados del aire tras un desacuerdo comercial entre la empresa Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños (el verdadero nombre del escritor y actor).

Declaraciones de la familia de "Chespirito"

La información fue corroborada por Roberto Gómez Fernández, hijo de histórico “Chespirito”.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos", señaló en declaraciones que reprodujo el diario El Universal.

El “Chavo del Ocho” comenzó a grabarse el año 1973, por lo que estuvo al aire por 47 años en diversos países del mundo. Es más, el programa fue traducido a idiomas como el portugués y el ruso.

Graciela Gómez Fernández, hija también del comediante, comentó -según el mismo medio- que "es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que no valen nada".

En tanto, Florinda Meza, la histórica “Doña Florinda” de la serie y esposa en la vida real de “Chespirito”, se refirió al asunto en sus redes sociales.

“Pretender eliminarlo de tajo -el programa- es una medida poco inteligente... Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, sostuvo.