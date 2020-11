“I miss u” -te extraño-, “I know” -lo sé-, fueron las palabras que encendieron las redes sociales por parte de los seguidores de la serie Grey's Anatomy, quienes pudieron evidenciar en el primer capítulo de la temporada 17, el emotivo reencuentro entre Meredith Grey y Derek Shepherd.

Un capítulo cargado de emociones, donde tocan el inicio de la pandemia del coronavirus y donde, además, muestran un nostálgico sueño de la doctora Grey en el que se reencuentra con su difunto esposo, quien falleció luego de un trágico accidente de automóvil en la temporada 11 de la historia.

“No voy a superarlo”, “no puedo parar de llorar”, “Shonda tiene un poder muy fuerte para jugar con mis emociones”, “dame otra vida para recuperarme”, han sido algunas reacciones que los seguidores de la trama han dejado a través de las redes sociales, donde las imágenes del reencuentro se han hecho viral, convirtiéndolas en tendencia a nivel mundial.

Llevaba 5 años esperando esto y no voy a superarlo jamás el reencuentro de Derek y Meredith 💔 #GreysAnatomy pic.twitter.com/cvRoYqzuxZ

Luego de una larga espera, los fanáticos de Grey's Anatomy en Estados Unidos pudieron ver el primer capítulo de la temporada 17 de esta emocionante serie, que prometía dejar a todos asombrados con “importantes sorpresas”.

En este primer episodio extendido, que duró cerca de 2 horas, se evidencia el cansancio, el dolor por los caídos a causa de la pandemia y el drama de cada personaje durante la crisis sanitaria.

Al final de este capítulo llegó lo más emocionante: Meredith (Ellen Pompeo) es encontrada inconsciente en el estacionamiento del hospital por el Dr. Cormac Hayes, quien preocupado intenta reanimarla junto a otros compañeros.

En la escena aparece Meredith, vestida de blanco, en una playa solitaria donde el sonido del mar y las aves son protagonistas solo por unos minutos. Luego aparece una segunda figura en la costa: la de su difunto esposo Derek, interpretado por el actor Patrick Dempsey.

El origen de la idea fue explicado por una de las escritoras de la serie, Krista Vernoff, quien explicó a medios norteamericanos que, mientras escribían la temporada 17, buscaban una forma de traer alegría a los fanáticos. "Entonces, un día estaba caminando por la playa y pensé: '¿Qué pasa si Meredith tiene un sueño'".

Vernoff expuso la idea a Ellen Pompeo, a quien le preguntó cuál de los personajes fallecidos en la serie le gustaría ver, y ella sugirió nada más y nada menos que a Derek. Un sueño “que se hizo realidad”.

A continuación algunas reacciones de este importante momento:

- I missed you

- I know



Weeee 🤩 o sea estoy súper feliz, pero a ver #GreysAnatomy, ¿por qué te encanta jugar con mis sentimientos? Respeta tantito mi estabilidad mental no mms pic.twitter.com/8cBDdhVGsl