El cantante Romeo Santos deslumbra a sus fans no solo con su música. Para celebrar que Billboard reconoció a "Fórmula Vol. 2" como el "Disco latino de la Década" compartió una seductora foto a la que respondieron miles de admiradores.

Sin embargo, fue el mensaje del reguetonero colombiano Maluma el que llamó la atención y generó polémica en Instagram. "Disco De La Década' Fórmula Vol 2. Thank you Romeistas, Thank you Sony, Thank you Johnny Marines", fue el breve mensaje del "Rey de la Bachata".

El dominicano luce vestido de negro con un sombrero y una mirada cautivadora que generó euforia entre sus fanáticas. El mismo Maluma le respondió "Qué hombreeee", con un emoticón de carcajada.

Romeo Santos no dejó pasar el comentario del intérprete de "Hawái" y contestó: "Dímelo Juancho".

Lo que le piden los fans a Romeo Santos y Maluma

La reacción de los seguidores del intérprete de "Propuesta Indecente" estuvo llena de humor y también generó un debate. "@maluma me hiciste el día", escribieron los simpatizantes del colombiano y otros le escribieron: "Uno quiere defenderte, pero tú no te ayudas”.

La mayoría de los admiradores de ambos artistas se atrevió a pedirles una colaboración e incluso propusieron un tema en específico para el dúo. "¿Para cuándo un tema juntos?"; "¿Sale Hawái Remix?"; "Hawái Remix juntos sería un exitazooo", dijeron.

Definitivamente no será ese éxito del colombiano el que hará juntos, pues Maluma estrenó una nueva versión "Hawái" junto a The Weeknd. La publicación de Romeo Santos está datada a finales de octubre y "Papi Juancho" lanzó el video con el exnovio de Selena Gómez el 5 de noviembre.

La más reciente colaboración de Romeo Santos es un remix del sencillo "Tú vas a tener que explicarme", de la joven artista dominicana La Ross María, de 17 años.