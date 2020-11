A cinco días de haber anunciado que se casaba, la cantante Denise Rosenthal (30 años) se ha mostrado feliz en sus redes sociales tras el importante paso que dará en su relación con el también músico Camilo Zicavo.

"Un hogar y un refugio junto a ti", escribió la cantante el pasado lunes paralizando las redes sociales junto con un emotivo video en el que se muestra recibiendo el anillo de compromiso por parte del integrante de la Moral Distraída.

Ahora la intérprete de "Isidora" bromeó en su TikTok con el cambio de estado civil que vivirá en el próximo tiempo una vez que dé el sí. "Aquí caminando normal 48 horas después de que me dieron mi anillo", escribió en la plataforma junto a un clip donde aparece bailando y luciendo la joya al ritmo de "Where Is The Love?" de The Black Eyed Peas.

"HAHAHA así no más. La Soa Dení presente con too #Amor #futuranovia Luciendo mi anillitoooooo jiji te amo @camilozicavo”, agregó.

Una ola de felicitaciones

Tras dar a conocer que se casaba, Denise recibió una gran cantidad de comentarios de sus fans que le dedicaron palabras de amor y felicitaciones, mensajes que también dejaron varios famosos.

Una de las que se mostró emocionada fue la comediante Alison Mandel quien escribió "van a haber muchas flores en ese matrimonio". Por su parte, Millaray Viera dejó varios emojis de corazón en la publicación.

Varias actrices además reaccionaron a la noticia, como Fernanda Ramírez quien expresó "son tan hermosos weón, la cagan, abrazos a los dos, que su relación siga floreciendo", mientras que la actriz Vivianne Dietz señaló "me muerooooooo! felicidades hermosuraaaa", felicitaciones que también le dejaron Josefina Montané, María José Prieto, y la tiktoker Tati Fernández.

