El pasado miércoles, la comediante de Morandé con Compañía Peka Parra reveló a través de sus redes sociales que está atravesando un problema de infertilidad junto a su actual pareja, con quien lleva más de un año y medio intentando tener un hijo. Ante este largo y extenso mensaje, sus seguidores comenzaron a dejarle comentarios de apoyo y fortaleza para enfrentar este complejo camino.

Una publicación que también le llegó a su colega y compañera de labores, Belén Mora, quien además reveló que ella y Toto Acuña -su actual pareja- están planeando agrandar la familia. “Potooo nosotros estamos en campaña también”, escribió en la publicación que ya cuenta con más de 2.500 reacciones.

Además de revelar que también está buscando quedar embarazada, Belén reveló lo complejo que es para las mujeres someterse a procesos de fertilidad: “Es una mierda todo. Además el proceso por el que pasa la mujer es violentísimo. Te mando besos Poto. Y vamos por ese Potitooo”, escribió en otro comentario.

Belén ya tiene un hijo de 16 años junto a su expareja, a quien planea darle un hermanito junto a Toto.

Problema fertilidad Peka Parra

A través de las redes sociales, Peka Parra se sinceró con sus seguidores, luego de que en una ronda de preguntas que hizo a través de su cuenta de Instagram, un usuario le dijera que “tuviera un bebé” como regalo de aniversario para su actual pareja. Un comentario al que Parra respondió que “lo estaban intentando” pero que hasta ahora, no habían podido lograrlo.

Esto dio rienda suelta a una serie de comentarios sobre un posible problema de fertilidad que, recientemente, la actriz confirmó. A través de la misma plataforma digital, la chilena de 36 años de edad reveló que, con su pareja, llevan cerca de un año y medio intentando tener un hijo. Sin embargo, por problemas médicos que aún desconocen, no lo han logrado.

“Creo que el tema de la infertilidad es muy potente hoy en día, somos muchas las mujeres esperamos un ‘positivo’”, comenzó el texto.

“Es un tema que debemos hablar, rebatir y enojarnos y llorar. Porque si afecta... alguien me escribió algo muy cierto 'muchas veces lloramos solas en silencio y escondidas', porque queramos o no nos sentimos responsables de no poder lograrlo”, continuó su relato.

En el texto, confesó que llevaba “1 año y 10 meses intentando”, y que pese a las dificultades, no pierde la esperanza, aunque el camino sea duro: “En mi caso solo tengo una trompa y están estudiando porque no nos resulta aún... es muy triste este camino... alguien me dijo ‘estuve en el camino de la pena’ y es completamente verdad”, reveló.

