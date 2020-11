View this post on Instagram

Muchas gracias a todos los que compartieron sus historias conmigo... los leo a todos!!! Creo que el tema de la infertilidad es muy potente hoy en día... somos muchas las mujeres esperando un “positivo” muchas historia y todas importantes... no puede ser que el tratamiento de fertilidad sea tan caro en chile y el mundo!!!! No puede ser que muchas mujeres no puedan recurrir a este tratamiento solo por no tener los medios!!! No puede ser (en mi caso) que la ISAPRE cubra solo un 15% del tratamiento (como tampoco entiendo que cubra lo mismo para la psiquiatra o psicología) es un tema que debemos hablar y rebatir y enojarnos y llorar!!! Porque si afecta... alguien me escribió algo muy cierto “muchas veces lloramos solas en silencio y escondidas” porque queramos o no nos sentimos responsables de no poder lograrlo... nosotros llevamos 1 año y 10 meses intentando... se qué hay historias de más años y quizá hasta así terribles que la mía... en mi caso solo tengo una trompa y están estudiando porque no nos resulta aún... es muy triste este camino... alguien me dijo “estuve en el camino de la pena” y completamente verdad... lo importante en este momento (para mi) es que tengo a mi paisano hermoso que siempre está cuando más lo necesito y me consuela y me abraza y yo lo abrazo a él y nos consolamos... es difícil pero siento que tengo el deber de hablar y que de una vez por todas podamos TODOS cumplir nuestros sueños!!! Las y los abrazo a todos los que pasaron o están pasando por esto ❤️ amor para ustedes! ❤️