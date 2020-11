Disney+ confirmó este jueves la fecha de estreno de "WandaVision", la que se convertirá así en la primera serie del universo Marvel para la plataforma de streaming.

La producción protagonizada por Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Paul Bettany (Vision) será lanzada por el servicio el próximo 15 de enero de 2021, después del estreno original que estaba pactado para diciembre.

"Una nueva era llega", se lee junto al video que anuncia la fecha y donde se ve a ambos protagonistas en una televisión antigua.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi — WandaVision (@wandavision) November 12, 2020

Durante esta semana se conoció además que la serie fue grabada completamente en blanco y negro y con público en vivo simulando la televisión antigua, cercano a un formato de sitcom.

La historia

Respecto a la trama de la serie se desconoce aún el hilo conductor y solo se sabe que es una continuación de la historia tras "Avengers: Endgame", por lo que surgen dudas, ya que el personaje Vision murió en "Infinity War".

Hace algunos días además Disney reveló nuevas imágenes de "WandaVision", la que además durará seis horas y pavimentará el camino para la película "Dr. Strange and the multiverse of madness".

Además de esta producción, Marvel planea el arribo de series como "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "She-Hulk", entre otras.

