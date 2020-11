El anuncio de que Denise Rosenthal se casará con su novio Camilo Zicavo hizo estallar las redes sociales hace unos días y cientos de usuarios felicitaron a la artista por el importante paso en su vida personal. Sin embargo, no todos le "apuntaron".

Resulta que a través de Twitter un usuario llamado Roberto del Campo Valdés quiso felicitar a la cantante, pero se equivocó de artista.

“Felicitaciones @denissemalebran por su compromiso. Le deseo mucha felicidad en su matrimonio”, escribió etiquetando a Denisse Malebrán, vocalista de Saiko, en vez de Denise Rosenthal.

Jajaja creo que se equivocó de “Denise” 😝 — Denisse Malebran (@denissemalebran) November 11, 2020

El error generó varias y graciosas reacciones, la primera de ella de Malebrán quien le respondió "jajaja creo que se equivocó de 'Denise'", demostrando que entre ambas hay una "s" de diferencia en sus nombres.

Poniéndole humor a la situación, posteriormente añadió "igual se lo mandé a mí no-marido como medida de presión después de esto está obligado a tirar el anillo".

La respuesta de Rosenthal

La intérprete además compartió el errado tuit y escribió: "Me encanta que me confundan con la @NissRosenthal Destellos es como el mejor piropo ever #felicitacionesReina", a lo que Rosenthal respondió "hahaha te amo".

Me encanta que me confundan con la @NissRosenthal ✨ es como el mejor piropo ever 🥰 #felicitacionesReina https://t.co/gwTvaLd3mk — Denisse Malebran (@denissemalebran) November 11, 2020

Más noticias de Denise Rosenthal