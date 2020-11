Desde que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton anunciaron su relación amorosa, los seguidores han querido saber detalles de cómo fue el primer acercamiento entre ambos, pues nadie se imaginaba que podría existir un “match” entre los presentadores de televisión, que tienen años trabajando juntos.

En el programa digital “Socias”, conducido por Begoña Basauri, la expanelista de Mucho Gusto le preguntó a “La Fiera” si Jean Philippe era romántico, a lo que la presentadora respondió “sí”, dando además algunos pequeños detalles de su primera cita.

“Él me invitó a salir hace tiempo y yo le dije que sí al tiro, pero no me gustaba”, comenzó revelando. Aunque esa primera salida marcó un antes y un después en la relación de ambos, Pamela aseguró no recordar bien lo que hicieron esa tarde: “No me acuerdo, fue acá en Chicureo, pero no me acuerdo mucho”, dijo.

Durante la entrevista, Begoña le respondió si previo a la cita sentía algo por el presentador, a lo que la morena respondió: “Te lo juro, yo con Jean Philippe no nos llevábamos, no teníamos onda, pregúntale a todo el circuito de compañeros. Nadie cachó nada, nadie entendía nada. Es como que somos personas extrañas”, confesó.

Un amor “inesperado”

El romance entre Jean Philippe y Pamela se ha convertido en foco de atención durante las últimas semanas, tiempo en el cual la pareja tuvo una romántica semana en Cancún, México.

Tras sus vacaciones, la modelo se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de televisión, asegurando que todo fue "sorpresivo", y que antes de comenzar a salir con Cretton estaba "negada" a darse una nueva oportunidad.

Ahora que la relación se ha consolidado, ambos decidieron no seguir ocultándose más pues "ya es más serio", confesó en el mismo programa digital, que "yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente".

Aunque Pamela no reveló el tiempo exacto que llevan juntos, asegura que ninguno de los dos ha pedido pololeo, pero “cree” que sí son pololos. "No llevamos un año, llevamos la pandemia", acotó.

Más noticias de Pamela Díaz

Más noticias de Jean Philippe Cretton

Más noticias de famosos