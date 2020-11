Hailey Bieber, la esposa del cantante canadiense Justin Bieber, negó tajantemente los rumores de su embarazo que difundieron en las redes sociales y que según ella iba a publicar una conocida revista de espectáculos estadounidense.

"Como ya me he enterado de la pequeña noticia que iban a sacar en US Weekly, ya les digo yo: No estoy embarazada", escribió la modelo de 23 años en una de sus historias de Instagram y pidió al medio dejar de escribir noticias falsas "de nuestras supuestas fuentes".

Por su parte, la revista informó que una fuente exclusiva le declaró, que por ahora Justin está enfocado en la música y Hailey en ser una buena esposa para él. "Justin quiere formar una familia cuando sea el momento adecuado, y Hailey siente lo mismo", añadió el informante.

Viejos rumores sobre Justin Bieber

No es la primera vez que se difunde la noticia de un supuesto embarazo de la modelo. El año pasado ella misma desmintió los rumores que circularon en las redes. "El internet es gracioso, no estoy embarazada, solo amo la comida realmente", dijo en referencia a una foto donde aparece tocándose la barriga.

A pesar de que por los momentos la pareja ha dejado a un lado la idea de tener hijos, asegura que entre sus planes está formar una familia más adelante, que por ahora desean realizar otras tareas que tienen pendientes.

Habrá que esperar

"Quiero disfrutar de estar casado un poco, ir de gira, casarme, disfrutar viajar solo con nosotros, construir más nuestra relación. Y creo que, sí, ese es definitivamente el siguiente paso", dijo el intérprete de "Baby" en una entrevista según el portal E! on line.

En una oportunidad para felicitar a su esposa el ídolo juvenil mostró sus ganas de ser padre. "¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Me haces querer ser mejor todos los días! La forma en que vives tu vida es tan atractiva que me excitas en todos los sentidos. La próxima temporada, bebés", escribió en su cuenta de Instagram.

Más noticias de famosos