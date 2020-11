Uno de los éxitos de este 2020 en Netflix fue la serie "Emily en París", estrenada el pasado 2 de octubre y que se convirtió en una de las producciones más populares de la plataforma de streaming.

Ahora los fanáticos podrán disfrutar de la continuación de la historia protagonizada por Lily Collins (como Emily Cooper) luego de que la plataforma de streaming confirmara la segunda temporada de la comedia romántica.

La noticia la dieron a conocer mediante un clip de 38 segundos en el cual aparecen personajes como Gabriel (Lucas Bravo), Camille (Camille Razat), Mindy (Ashley Park), y Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), entre otros, diciendo "deux" (dos), en referencia a la segunda temporada.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz — Netflix (@netflix) November 11, 2020

Hasta ahora se desconocen más detalles de esta segunda entrega, ya que por el momento no podrán comenzar a grabar debido a que París se encuentra en una estricta cuarentena por el coronavirus. Por lo mismo, las grabaciones se retrasaron para la próxima primavera francesa, para tener todo listo y estrenarla en octubre de 2021.

Críticas

A pesar del éxito de la serie, la producción creada por Darren Star (Sex and The City) no estuvo exenta de críticas, especialmente del público francés y la prensa de ese país, quienes acusaron que la ficción creaba estereotipos de los galos.

En algunas de las reseñas incluso hablaron de que "Emily en París" estigmatiza y caricaturiza a los franceses como "arrogantes, sucios, perezosos, mezquinos y amargados".

"No me arrepiento de ver a París mediante una lente glamorosa", dijo Star, asegurando que su ficción es una carta de amor a París.

Más noticias sobre Netflix