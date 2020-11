View this post on Instagram

He tenido la fortuna de representar a diferentes maestras a lo largo mi carrera como actriz y de verdad que las admiro de corazón❤️ Sin ustedes nada sería igual. Mi respeto para quien educa con amor y paciencia. Felicidades en su dia #maestraximena #carrusel #carruseldeniños #maestrasagrario #sinti #maestraandrea #unamaestraconangel Felicidades a los #maestros y #maestras que tienen vocación y amor por esta gran labor indispensable para el desarrollo de un #niño o #niña #diadelmaestro 📕📗📘📙📚🎭📺🎬🎞#televisa #videocine