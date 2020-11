Las especulaciones sobre una posible ruptura amorosa entre Anuel AA (27) y Karol G (29) se generaron hace varias semanas, cuando la cantante colombiana llegó a su país natal para compartir junto a su familia, luego de varios meses alejados como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Desde entonces, ninguno de los dos artistas han publicado nada en sus respectivas redes sociales, que haga alusión al otro.

Aunque no han confirmado un quiebre amoroso, los fanáticos del cantante aseguran estar “preocupados” por los mensajes que el artista ha publicado en su cuenta de Instagram durante los últimos días.

“Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más”, expresó el artista puertorriqueño en una imagen que utilizó como su avatar en Instagram. Un mensaje que deja en evidencia la posibilidad de que Anuel deje los escenarios.

Fanáticos preocupados

Este no es el único mensaje que el cantante ha publicado en los últimos días, ya que el pasado 29 de octubre, escribió en una de sus publicaciones un mensaje que generó especulaciones sobre su estado de ánimo.

"Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (...) Por eso me voy, adiós", escribió.

“Date un break, los haters no hacen más que hablar porque son unos frustrados”, “Te estaremos esperando”, “No me gusta que estés así, Emmanuel eres muy importante para mí, habemos (sic) fans que sentimos cuando tú sientes”, han sido algunos comentarios que sus seguidores publicaron en su último post, en el cual deja entrever que quiere “retirarse” de la música y la fama.

"La experiencia te cambia"

En lo que respecta a la cantante colombiana, no se queda atrás con la publicación de mensajes “extraños”. A través de su cuenta de Twitter escribió: "La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer".

Y apuntó: "Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida. Obviamente no somos los mismos de antes".

La gente se extraña por que años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer ... Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida... obviamente no somos los mismos de antes ... — BICHOTA (@karolg) October 29, 2020

Esto encendió aún más los rumores de un posible quiebre entre ambos.

