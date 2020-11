Muchos creímos que la dupla entre Karol G y Anuel AA eran la mejor definición de la pareja perfecta. Al menos así lo demostraban por las redes sociales o cada vez que hacían una aparición pública.

Pero como nada es eterno, parece que esta hipótesis está muy lejos de la realidad y todo parece indicar que algo no anda bien entre ambos artistas.

Los rumores de separación no han parado de sonar y se han hecho más fuertes luego que cada uno subiera por sus redes sociales algunos mensajes "subliminales" que dan a entender que se acabó el amor.

"Por eso me voy"

Si bien muchas personas cercanas a la pareja aseguran que terminaron su relación, otros señalan que, por ejemplo, el mensaje de Anuel AA tiene que ver con su retiro de la música.

"Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (...) Por eso me voy, adiós", escribió el artista por Instagram.

"La experiencia te cambia"

Por su lado, la cantante expresó por su cuenta de Twitter: "La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer".

Y apuntó: "Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida. Obviamente no somos los mismos de antes".

La gente se extraña por que años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer ... Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida... obviamente no somos los mismos de antes ... — BICHOTA (@karolg) October 29, 2020

Tras estas publicaciones, como era de esperarse, las redes sociales se encendieron y ambos post tienen miles de "me gusta" y cientos de comentarios que, de igual manera, no aclaran la situación sentimental de los cantantes.

Según el medio La Teja, desde hace varias semanas, circulan fuertes rumores de la separación y de la nula interacción en redes sociales de "los bebecitos" por las plataformas digitales.

