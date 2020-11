Desde hace ya un buen tiempo que los rumores de la ruptura entre la pareja de reggaetoneros, Anuel AA y Karol G se viene dando en las redes sociales, luego que ambos dejaran de mostrarse al público tan cercanos como antes.

Sin embargo, un nuevo factor ha incrementado este posible "quiebre". Resulta que Mike Towers convocó a Natti Natasha y Anuel AA para el remix de su canción, "Diosa", la cual fue anunciada hace unas semanas.

Desde entonces, la actual pareja de Karol G y la intérprete de "Sin Pijama", han estado compartiendo mensajes en sus redes sociales, compartiéndose sus publicaciones, etiquetándose en comentarios, con el objetivo de promocionar la nueva canción.

¿Natti Natasha confirma el romance?

Sin embargo, esta cercanía ha molestado a los fans de la pareja, quienes han interpelado en varias ocasiones a Natti Natasha de haber provocado un "quiebre en la pareja" entre la colombiana y el puertorriqueño.

De hecho, uno de los seguidores le comentó a la cantante de "No voy a llorar", que luego de haber grabado el video de "Diosa", ella se fue con Anuel a su casa. Pero ella retrucó al usuario, señalándole que en realidad, no fue después "fue antes".

Si bien pudo haber sido una respuesta en broma, el contexto en el que se da, en medio de rumores de separación entre los "bebecitos".

¿Por qué se dice que Karol G y Anuel AA terminaron?

En redes sociales principalmente, se dice que la pareja favorita de la música latinoamericana terminó, debido a que ya no suben fotos juntos, no promocionan el trabajo del otro y ni siquiera se dan me gusta en sus fotografías.

Sumado a ello, en estos últimos días han estado subiendo misteriosos mensajes a sus redes sociales. Anuel AA por ejemplo, el pasado 30 de octubre subió un post a Instagram que muchos interpretaron como una señal de que terminó con Karol.

Y asimismo, la cantante de "Tusa" no se ha quedado atrás. En Twitter expresó: "Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida. Obviamente no somos los mismos de antes".

La gente se extraña por que años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer ... Amig@, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida... obviamente no somos los mismos de antes ... — BICHOTA (@karolg) October 29, 2020

Cabe destacar que ninguno de los dos cantantes ha aclarado realmente lo que ocurre en su relación.

