Tras compartir escenario por primera vez con su hija, Lucero presumió con orgullo el talento de su pequeña. La cantante mexicana agradeció por los gestos de cariño hacia Lucerito Mijares Hogaza y aclaró que no fue su debut profesional.

En una entrevista con la periodista Luz María Doria, la intérprete de "Electricidad" aseguró que su hija está feliz por la reacción del público. "Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: 'Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a toda la gente'", comentó.

Aunque la hija de Lucero y Manuel Mijares está "probando que le gusta el escenario y todo eso", la propia estrella mexicana no tiene certeza de su futuro. "No sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no", aclaró.

"Siempre trato de aclarar y decir que este no es un lanzamiento como artista profesional, no hemos todavía decidido si ella se va a dedicar a esto o no. Ella todavía no lo ha decidido y nosotros como papás, yo como su mamá, estoy para apoyarla, pero jamás la obligaría", detalló a la periodista.

Lucero, una mamá orgullosa

Las buenas críticas por el dueto entre madre e hija, quienes interpretaron el éxito de Rosario Flores "Gloria a ti", tiene un dulce sabor para Lucero. "Le digo a ella que ya hubiera yo querido a su edad cantar como canta ella, ya quisiera yo en este momento", confesó.

La cantante aprovechó de agradecer a los fanáticos por el apoyo que le han dado. "Adoro los mensajes, los comentarios que he leído, que he visto a raíz de ese sábado (31 de octubre), de ver que la gente la ha abrazado con comentarios increíbles, maravillosos. No tengo palabras para agradecerlo, porque es aún mejor y mayor que si me halagaran a mí", sentenció.

Para la protagonista de "Lazos de amor" cantar por primera vez con su hija Lucerito en el escenario fue "un momento familiar, de amigas".

