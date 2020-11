A través de Instagram, el actor de la recordada teleserie Papá a la Deriva, Francisco Dañobeitía, respondió algunas de las preguntas de sus seguidores, incluyendo algunas de su vida personal e íntima.

Una de estas estaba referida a su orientación sexual. Uno de sus seguidores le escribió en la caja de preguntas de la mencionada red social: "Gatito, mejor aclara lo de tu sexualidad, uñas y pelo. Así la gente queda contenta”.

La respuesta del actor

Frente a esta directa interpelación, el actor señaló: "¿Qué les pasa? No sé, colega. Hasta el día de hoy me han gustado mujeres, no sé si el día de mañana me van a gustar los hombres. No sé cuál es mi sexualidad".

Asimismo, sobre sus uñas pintadas y su cabello tinturado, el "cadete Briceño", mencionó que "las uñas me gustan así y el pelo también".

Sin embargo, Dañobeitía en otra historia siguió ahondando en su orientación sexual. "En verdad como estamos en esto de la tónica de la honestidad, yo creo que a lo largo de mi vida me han gustado chicos, pero no desde un lugar sexual quizás", relató.

Finalmente, el actor concluyó su relato preguntándole a sus seguidores: "¿Por qué están tan obsesionados algunos con la sexualidad ajena? Es raro?".

Cabe recordar que el actor estuvo casado entre los años 2015 y 2019 con la actriz Fernanda Ramírez. Fruto de esa relación, nació su hijo Gael.

