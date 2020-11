View this post on Instagram

#AngelinaJolie apareceu em uma das primeiras imagens dos bastidores do filme “Os Eternos”, que deve estrear em 2020. A nova obra da Marvel terá Jolie no papel da deusa Thena. Nas imagens, divulgadas em algumas contas no Twitter, a atriz aparece loira e com um vestido branco. O elenco ainda tem #SalmaHayek, Richard Madden, #KumailNanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh e Don Lee.