Karol G y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas del espectáculo más queridas por los fanáticos a nivel mundial. Ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos musicales y lo hacen saber a través de redes sociales.

En esta oportunidad, el cantante puertorriqueño reaccionó al estreno del videoclip musical de ''Bichota'', la nueva canción de la artista colombiana.

El video se estrenó este 23 de octubre en todas las plataformas digitales de la artista y se convirtió en número uno en tendencias en Youtube, donde acumula más de 200 mil likes.

En el clip se ve a Karol G utilizando un vestido transparente que deja ver sus tatuajes mientras realiza un baile al ritmo de la música.

En este contexto, Anuel publicó en sus stories de Instagram la canción de Karol G y agregó unos emojis para expresar lo que sintió al ver el video de su novia.

¿Qué significa ''Bichota''?

Al parecer, la palabra “Bichota” tiene su origen en Puerto Rico, para hacer alusión a los narcotraficantes de alta jerarquía o a quien tiene un cargo de muchísimo poder.

Ha sido bastante amplio el debate que ha generado este término entre los seguidores de la cantante colombiana, y la decena de críticas que ha provocado por su “mala implementación”.

Luego de una publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter, la joven de 29 años quiso dar un indicio de lo que se trata el título de su nuevo tema: “Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa”.

Tras el estreno de la canción, Karol G escribió un mensaje respecto a su video: ''La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano (...) Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA!''.

