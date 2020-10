Una experiencia paranormal es la que vivió la cantante Demi Lovato (28 años) según ella misma relató a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde contó un supuesto avistamiento de extraterrestres con los que habría tenido contacto.

Con fotos y videos como evidencia, Demi contó que "estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato".

"Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí", aseguró.

"Reconocer la vida extraterrestre"

Lovato indicó que "este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos".

"Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaremos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta", señaló.

Reacciones

El post de la artista generó cientos de reacciones entre sus seguidores, donde la mayoría se preocupó por su salud mental y le preguntaron si estaba bien, mientras otros se mostraron de acuerdo con ella.

"¿Estás en un culto?", "Niña, ¿estás bien?" y "¿Por qué le dices esto a 90 millones de personas?" fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Cabe destacar que Lovato ha participado varias veces de retiros espirituales en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California, lugar donde habría sido el avistamiento.

Actualmente se encuentra trabajando en su nueva música tras su polémica separación del actor Max Ehrick, con quien incluso se había comprometido.

