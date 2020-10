Este miércoles 21 de octubre se celebraron los Latin Billboard ceremonia que comenzó con la presentación de Maluma interpretando su popular canción "Hawái" en el BB&T Center en Sunrise, Florida.

El intérprete de "Felices los cuatro" además fue honrado con el premio "Espíritu de la Esperanza" por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, sin embargo, no obtuvo ningún galardón entre las categorías en las que estaba nominado.

El colombiano participaba este año por la Canción Tropical del año con "Vivir bailando" con Silvestre Dangond, premio que finalmente se llevó Wisin & Yandel y Romeo Santos con "Aullando". Por otro lado competía también en Artista "Latin Rhythm" del Año, galardón que quedó en manos de Bad Bunny.

"Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor", publicó Maluma en Twitter antes de la premiación, prediciendo lo que iba a pasar.

Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabron, el premio mas grande es su amor 🙏🏻❤️ — MALUMA (@maluma) October 22, 2020

Reacciones

Su tuit generó una ola de reacciones y además convirtió el nombre del colombiano en trending topic ya que miles de sus seguidores comenzaron una campaña para que el artista ganara un premio.

De paso voten por maluma, dios me dio penita lo que dijo, Me voy a volver malumista

I Vote for #Maluma for #TheLatinArtist #PCAs @maluma pic.twitter.com/6Vq95a7T7f — Sugh 𐤀 (@KINGSUGHA) October 22, 2020

De esta manera, comenzaron a votar por Maluma en los E! People Choice Awards (a realizarse el próximo 15 de noviembre) donde compite como Artista Latino del 2020 junto a Bad Bunny, Becky G, Daddy Yankee, Karol G, Nicky Jam, y Ozuna.

"De paso voten por Maluma, dios me dio penita lo que dijo, Me voy a volver malumista", "Voten por Maluma", "bueno me puse triste cuando vi ésto así que", "Bueno me dio ternura", fueron algunos de los comentarios que aparecieron para justificar los votos hacia el artista.

