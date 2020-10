En abril pasado, en medio de la pandemia por coronavirus y cuando la situación comenzaba a tornarse grave en Chile, a través de Mucho Gusto se conoció la historia de la señora Nora, una mujer de San Joaquín de 81 años que vendía dulces en los semáforos para poder vivir.

La anciana conmovió con su historia ya que trabajaba para mantener a su hija de 51 años quien sufrió una negligencia médica que la llevó a ser epiléptica. Dicha enfermedad obligó a la anciana a trabajar incansablemente, incluso en tiempos cuando el riesgo era alto para la población de su edad.

"Yo me quedo en casa y me hundo, mi hija no habla. Esto de salir a la calle me da vida y lo hago por necesidad, gano poquitito pero tenemos", dijo aquella vez, añadiendo que solo comían dos veces al día y que incluso habían jornadas en que ganaba $800.

Inesperada ayuda

Pasados los meses la historia de "Norita" volvió a viralizarse en redes sociales, generando un impacto positivo en su vida ya que inesperadamente recibió una gran ayuda, pues su caso fue observado por Leonardo Farkas.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el filántropo chileno usó sus redes sociales para anunciar que le entregaría dinero a la mujer. "Seguidores me envían este video de la encantadora NORA. Díganle dónde le deposito 1 millón de pesos para ayudarla con su hija", escribió.

El gesto de Farkas sacó aplausos de sus seguidores quienes le agradecieron por ir en ayuda de la mujer y su hija, mientras otros expresaron su pena y que rabia de que una persona de su edad tenga que seguir trabajando.

"Como Norita hay muchos adultos mayores que por necesidad y por mantenerse activo siguen trabajando", fue uno de los mensajes que pudo leerse entre los comentarios en Twitter.