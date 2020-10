La actriz venezolana Gabriela Spanic no logró darle físicamente el último adiós a su madre Norma Utrera, quien falleció a los 67 años de cáncer. La artista cumplía compromisos artísticos en Turquía, donde actualmente participa en el reality “Dancing with the star”.

Su representante emitió un comunicado donde dio a conocer que la también cantante sólo se pudo despedir a través de una vídeollamada. “Ante el notable deterioro de la salud de su mamá, Gaby valientemente logró despedirse de la mujer más importante de su vida minutos antes de salir a escena”, dice parte del comunicado difundido.

Una hora después de concluir el show, la intérprete de “La usurpadora” recibió la triste noticia del fallecimiento de Norma, quien estuvo tratando de recuperarse durante meses de un cáncer, y tras mostrar una notable mejoría que dio esperanza a sus familiares, murió el pasado sábado 17 de octubre en Ciudad de México.

Las sentidas palabras de Gabriela Spanic

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos”, escribió conmovida Gabriela Spanic en un post de Instagram con 10 fotografías en las que sale junto a su madre.

También agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad, “me llenan de amor y paz”, escribió en otra publicación. “Mi familia y yo hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos por ella, la acompañamos cada día, y junto a mis hermanos pudimos despedirnos de ella, en mi caso justo antes de salir al show. Ahora ella está en el reino de Dios.”, añadió.

