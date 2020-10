View this post on Instagram

¡Este 19 de octubre, #VerdadesOcultas regresa a las pantallas de @mega.tv con nuevos capítulos, y muy impactantes 😱💥! Leonardo (@carlos.diaz.leon) y Rocío (@camilahirane) tendrán una nueva alianza, que dejará expectantes a todos 🤩! ¡No te pierdas este gran reestreno 🎉🎊🥳!. - - - - #likeforlikes #followforfollowback #seguidores #VERDADESOCULTAS #megatv #verdadesocultas #teleserieschilenas #teleseriesmega #quedateencasa #memesverdadesocultas #followers #likes #instachile #cuarentena #quedateencasa #ınstagood