Constanza Ríos, la hija mayor de Marcelo "Chino" Ríos, es la protagonista del video de "Sola", una nueva canción del novato artista Aviel, de quien además la joven de 19 años es representante.

En el clip del trapero costarricense, Constanza muestra "pasajes" de su infancia y hace algunas semanas aseguró que el video sería "un poquito parte de mi historia, incluso buscamos dobles para mi mamá y para mi papá", asegurando que lo habló con su famoso progenitor, ya que significaba abrir "un poco mi vida privada".

"Nunca me he expuesto mucho en todos estos años, he manejado muy bien mantener mi vida privada totalmente, por eso es importante este video, porque es lo primero que hago sobre mi vida", expresó en ese entonces.

Su debut musical, en tanto, también dejó orgulloso a su padre, quien compartió el videoclip a través de Instagram, donde escribió: "Felicitaciones @conitarios por haber cumplido tu sueño, te quedó increíble el video, ojalá vengan muchos más, estoy muy orgulloso de tu trabajo. Te amo".

Su nuevo camino

Constanza Ríos Sotela decidió comenzar su propio camino profesional e ingresó a estudiar marketing con mención en producción musical, ya que "siempre tuve una facilidad a la hora de la música".

Según contó en conversación con LUN, gracias a su "ojo musical" tiene facilidad para detectar cantantes o canciones que serán exitosas. "Lo que hace esta carrera es producir a un cantante, poder ayudarlo con contactos, asesorarlo y darle oportunidades nuevas en su carrera", señaló.

Sobre el extenista dice que "siempre me ha dicho que hay que hacer lo que uno quiere en la vida y no lo que te obligan a hacer". A lo anterior agrega que "mi papá definitivamente tiene una manera diferente de ser, pero conmigo es una versión suave, es más tranquilo", expresó.