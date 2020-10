Han pasado 24 años desde que fue estrenada la teleserie “Xica da Silva” en Brasil, una producción dramática que cuenta la historia de una esclava que obtuvo su libertad luego de tener un hijo del sargento Manuel Pires Sardina, quien posteriormente le dio su apellido al pequeño, que creció en Europa y se formó para tomar importantes cargos del gobierno de Brasil.

Este importante papel histórico fue interpretado por la actriz Taís Araujo, que en ese entonces tenía solo 17 años de edad. Para ella, esta producción fue el puntapié de una larga carrera que la ha llevado al estrellato en su natal Brasil, donde es reconocida como una de las mejores del país.

La brasileña de 41 años de edad mantiene una carrera vigente en su país, y ha sido parte de más de 24 teleseries nacionales, y cerca de 10 películas cinematográficas, en las que ha logrado interpretar personajes relevantes.

Araujo está casada con el actor, director y escritor Lázaro Ramos desde el 2004 y tiene dos hijos, Maria Antônia y João Vicente. Además fue considerada por la revista People, como una de las 50 mujeres más bellas del mundo en 2005, título que muchos consideran que sigue teniendo.

Actriz recuerda a Xica da Silva

A través de las redes sociales, Taís Araujo no dejó pasar los 24 años de Xica da Silva. Con un mensaje y un video en el que sale un fragmento de su interpretación en 1993, la artista escribió: “¡Septiembre es un mes fértil para los lanzamientos en mi carrera! (...) Necesito rendir homenaje a la mujer y también al personaje que me aseguró que esta sería mi profesión por el resto de mi vida. Gracias Sinhá Xica, gracias a ti por todo lo que hiciste en mi vida. ¡Te amo!”, escribió, haciendo mención a su personaje.





Pero el agradecimiento a la producción que la hizo brillar en el mundo de la actuación, no culminó allí. Minutos más tarde, la mujer hizo una nueva publicación revelando lo joven que era al momento de las grabaciones: “Cuando Avancini me pidió que hiciera Xica da Silva, estaba muy confundida porque para mí la personificación de este personaje era @zezemotta, no yo. Zezé cuando hizo Xica en el cine era una mujer de 30 años y yo era una niña de 17 ... ¿cómo podía ser posible? ¡Qué locura!”, escribió.





