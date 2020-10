La actriz colombiana, Danna García, reveló detalles del desagradable momento que vivió hace algunos años cuando quiso incursionar en Hollywood y vio frustrado su sueño ante el acoso sexual que sufrió por parte un famoso director.

La actriz de “Pasión de Gavilanes” contó al programa “Sal y Pimienta”, de Univisión, el incómodo momento.

Acoso en Los Ángeles

García dio detalles de lo sucedido, indicando que esa fue la razón por qué no quiso volver a vivir en Los Ángeles.

“Ahí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles... Un director me dijo: ‘necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea, no era actuando que yo necesitaba explotar más eso”, contó la actriz en la entrevista con Univisión y reseñada por la revista People en Español.

La actriz relató también que esa misma persona la invitó a una cena con un famoso actor.

“Yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no’. Y en el garaje me agarró contra la pared y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica", expuso.

Coronavirus

Para la actriz de “Bella Calamidades” el 2020 no ha sido un año fácil: Fue una de las primeras celebridades latinoamericanas que se contagió de covid-19 y en su cuenta de Instagram contó a sus seguidores cómo daba positivo 35 días después del contagio.