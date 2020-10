View this post on Instagram

OMG, Beliebers! Será que vem aí? Segundo o jornalista José Norberto Flesch, Justin Bieber virá ao Brasil para o #RockInRio do ano que vem, e ainda aproveitará a vinda ao país para fazer um show solo em São Paulo. A apresentação do cantor no festival seria no primeiro final de semana de shows. No entanto, a organização do evento ainda não confirmou a informação. O Rock In Rio 2021 acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, e 1, 2 e 3 de outubro. Estamos ATENTOS! (📸: Getty/Reprodução; Instagram)