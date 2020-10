Bad Bunny siempre da de qué hablar, quizás en la misma proporción de lo que acostumbra a decir sin tapujos. El cantante es un tema de conversación fijo, bien sea entre sus seguidores o en quienes no comparten, desde ningún punto de vista, el tipo de música que hace.

A pesar de ser cuestionado por otros compositores y especialistas de la escena musical, el puertorriqueño se ha ganado un puesto importante dentro de la industria. Muestra de ello son sus nominaciones al Latin Grammy 2020, la inclusión de su disco X100PRE entre los 500 mejores de la Revista Rolling Stone y su premio al Mejor Compositor del Año.

Benito Martínez es el artista del momento y por esa razón The New York Magazine fue tras él para conocer más sobre el universo del artista y, por supuesto, publicarlo en su portada.

La entrevista no solo plasma las distintas facetas del cantante, también muestra cómo ha evolucionado en el tiempo. El texto, sin duda, es un libro abierto de la vida del "Conejo Malo", donde llama mayormente la atención la parte en la que hace referencia a su infancia.

"No hubo nada extraordinario en la crianza de Benito: nació en una familia de clase media baja, un hogar estable y católico, con dos padres que trabajaban 'pa mantenernos' y dos hermanos menores, Bernie y Bysael", sostiene el escrito.

Entre otras cosas, el artista contó cómo era de niño, qué hacia con sus amigos y la inocencia que lo acompañó hasta su adolescencia.

"Yo era solo un chico de campo", dijo y apuntó: "Ni siquiera sabía dónde estaba. Estaba parado allí tratando de preguntarle a alguien ¿dónde está Walmart? ¿Dónde está GameStop? Siempre que iba a Plaza, iba a esos kioscos que tenían todo tipo de caramelos, con las bolsitas, y tú los llenabas y los pesabas".

Benito era realmente un niño proveniente de una familia de pocos recursos. Durante su conversación con la revista recordó que ni él ni sus amigos podían darse el lujo de comprar en los grandes emporios de la música.

Pero, sus limitaciones económicas nunca lo alejaron de su pasión. Bad Bunny siempre sintió una fuerte atracción por la música, probablemente inculcada por sus padres, quienes escuchaban a importantes cantantes, entre ellos Héctor Lavoe.

El artista, además, recordó un momento muy significativo en su vida: el instante en el que el pop le dio paso al clásico de Tego Calderón: "Pa' Que Retozen"; el único reggaetonero que su madre le dejaba escuchar para ese entonces.

Para Benito, Tego era su "completo favorito", y esas mañanas en la radio eran su "momento" para adentrarse en los placeres particulares de su propia generación y que lo llevaron a convertirse en la estrella que es hoy en día, reconocido en todas partes del mundo.

