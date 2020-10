View this post on Instagram

#tbt #juevesretro @shaq #shaquilleoneal Hace algunos años Shaquille O’Neal fue a nuestro estudio en Miami , @grovestudios #grovestudiosmiami hacer un comercial y @kikorphotos @galaricote y yo lo recibimos y lo atendimos . El fue muy sencillo y muy amable. Toda una experiencia conocerlo porque yo en lo personal , siempre he tenido una debilidad por la gente alta, pero este personaje realmente si me impresiono de verdad , con su 2 metros16 centímetros (7ft1in) y sus 147 kilos (323 lbs) al conocerlo en persona y sobre todo, lo que este hombre representa a nivel mundial , en el baloncesto. Ha sido ganador de 4 campeonatos de la NBA , 3 con Los Ángeles Lakers y uno con Miami Heat y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Basketball player Hall of Fame 2016 . Ya retirado a sus solo 48 años. No cabe duda que las personas realmente grandes, no necesitan presumirlo . Solo en su zapato podía caber un bebé . Para muestra un botón.