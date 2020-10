View this post on Instagram

Terminando una nueva ruta @redesencaja esta vez en el campamento Violeta Parra! ♥️ Gracias por recibirnos con tanto tanto amor!! 🙌🤍 Y a nuestros más de 50 voluntarios REC que trabajan para sacar esto adelante todas las semanas ¡son lo máximo! 🌍 . Este finde entregamos: 1. Alimentos para ollas comunes - @la.feria.app 2. Pelotas para los niños - @ganamos_todos 3. Frazadas - @pumachile 4. Calcetines - @monarch_chile 5. Juguetes - @miraxhobbies . Muchas gracias a todas las marcas y empresas que se han ido sumando y a todos los que siguen comprometidos con nuestra fundación! ⚡️♥️ . Pd: Les deje todo registrado en mis Stories destacadas! Por si quieren revivir este día con nosotros! 💪 Pd2: Me hace demasiado feliz contarles que nuestra voluntaria @nancyhuenupe fue dada de alta y se recupera de a poquito en su casa ¡te extrañamos Nancy! ♥️