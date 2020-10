View this post on Instagram

Hola a todos, quiero agradecerles demasiado por todos sus mensajes y buenas energías que me han mandado los últimos días y por tanta preocupación, no puedo contestarlos uno a uno por eso quería subir esto. El día miércoles sufrí un accidente cerebro vascular grande, y gracias a una muy rápida reacción de la chica (kel) y @conaraya llegamos a tiempo a la clínica y me estoy recuperando de a poquito 🙏 Infinitas gracias a todos los doctores y enfermeras que me han cuidado mucho y me han tratado como una reina. Solo quería recomendarles que si tienen algún síntoma, nunca lo dejen pasar, por mas pequeño que parezca ya que el tiempo que se demoren en recibir atención médica es crucial ♥️ Un abrazo grande