Las cuatro nominaciones a los premios Latin Grammy 2020 fue lo que motivó a Karol G a compartir un video con sus seguidores mostrando su felicidad ante la gran noticia.

"Así me siento con mis 4 nominaciones a los @latingrammys YASSS BABY! THATS MY TYPEEE Los amo a todos, GRACIAS!! ... Hoy estoy feliz y me siento súper B!!!!!!!!!!!", escribió la cantante del género urbano.

La intérprete del exitoso tema "Tusa" aparecía vistiendo unas botas largas, una gorra y un saco de cuero mientras bailaba eróticamente.

El sensual vestido estilo camisero tenía un pronunciado escote que, tras ciertos movimientos, provocó que se le saliera un seno en pleno video.

"Se te salió un Grammy"

Los fans reaccionaron automáticamente ante el picante post que publicó la novia del también reguetonero, Anuel AA, quien censuró su seno precisamente con sticker del premio Grammy.

"No mereces menos", "la partió. congratulations G vamos por massss", "Hermosa, cuando uno brilla con luz propia , jamás encuentra oscuridad , y eso eres tú. Felicitaciones" y "aaamé el final y te felicitooooooooo, cada vez más y más y más reconocimientos", escribieron sus seguidores.

Karol G fue nominada en las categorías: Grabación del año (Por la cación "Tusa" y "China" donde participa junto a Daddy Yankee), Canción del año ("Tusa"), Mejor fusión/interpretación urbana ("China").