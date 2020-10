Desde este mes de octubre, la Tierra ya no estará acompañada solamente por la Luna, sino que también poseerá una nueva y pequeña “miniluna” que estará junto a nuestro planeta por alrededor de ocho meses.

Como “miniluna” se conoce a ciertos objetos que son retenidos temporalmente en la órbita de la Tierra, permaneciendo por meses o años, y que luego son liberados continuando con su trayectoria por el espacio.

Una "miniluna" especial

Según informa la revista Science Alert, situaciones similares se produjeron entre los años 2006 y 2007 y entre 2018 y 2020 cuando dos asteroides fueron atraídos por la masa de nuestro planeta, quedándose en órbita por un tiempo.

Esta nueva “miniluna”, denominada como 2020 SO, sin embargo, no tiene las mismas características que los otros dos asteroides capturados, ya que ni siquiera se trataría de un objeto natural, sino que sería completamente artificial y creado por el hombre.

¿Qué es 2020 SO?

Tras observar que su órbita es atípica y que viaja a una velocidad mucho más lenta de lo normal, los expertos llegaron a la conclusión que 2020 SO sería basura espacial, específicamente fragmentos del cohete Centaur, el cual llevó a la misión Surveyor 2 hacia la Luna en 1966.

“Tienes que seguir rastreando estas cosas, o simplemente puedes perderlas de vista con mucha facilidad. Y si hacen algo un poco impredecible y miras hacia el lado equivocado, entonces no sabes hacia dónde se han ido. Es bastante sorprendente la cantidad de cosas que se han perdido”, explicó al respecto la arqueóloga espacial Alice Gorman, de la Universidad Flinders de Australia.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 - May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq — Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020

Según una base de datos de la NASA, este objeto, que estará orbitando a la Tierra desde octubre y hasta mayo del próximo año, mide entre 6,4 y 14 metros de largo.

Esta “miniluna” tendrá dos aproximaciones máximas al planeta, las que se registrarán el 1 de diciembre de este año, cuando se acerque a unos 50.000 kilómetros de distancia, y el 2 de febrero del 2021, cuando pase a 220.000 kilómetros.

