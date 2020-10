El coronavirus y la cuarentena no van de la mano con nada ni con nadie. Son dos combinaciones mortales para niños y jóvenes, pero, muy especialmente, para aquellos pacientes con enfermedades de base y para los adultos mayores.

La actriz Paulina Urrutia, precisamente contó al diario Las Últimas Noticias, como ha sido enfrentar el estado de emergencia sanitaria de la mano con su esposo Augusto Gongóra (68 años), a quien a mediados de la década pasada se le diagnosticó Alzheimer.

Foto captura Mucho Gusto

Absolutamente devastador

"No sé cómo explicarte que significa para una persona con Alzheimer perder el contacto con otros seres humanos, no poder tomar una micro o el metro, recorrer un museo, ir al teatro. Ha sido absolutamente devastador para Augusto, que no ha podido ver a sus hijos y a sus nietos. La enfermedad ha avanzado como si hubieran pasado años", afirmó Paulina.

Y es que el Alzheimer no da tregua. Una vez que comienza la degeneración de los tejidos cerebrales, no hay vuelta atrás. Solo las terapias constantes y el amor ayudan a aliviar la impotencia de ir borrando los recuerdos.

La actriz narró, además, que desde el comienzo de la pandemia el proceso que ha vivido Augusto no ha sido fácil. Tampoco para ella y el resto de la familia.

"Ha sido terrible, he necesitado apoyo anímico que nunca pensé que iba a requerir. Ha sido devastador ver como la enfermedad avanza. El Augusto tiene ahora más de un 80% de deterioro funcional y requiere apoyo en todo. Necesita desde que le dé de comer hasta que lo acompañe al baño", narró Paulina, quien hizo un llamado urgente a que se desarrollen políticas públicas que ayuden a estos pacientes y a sus familiares.

Foto captura Mucho Gusto

"Es feliz cuando camina"

La ex ministra de Cultura habla desde su dolor, desde la angustia que le ha generado el ver cómo la salud de su esposo se ha deteriorado en medio de la cuarentena. Aún así se ha mantenido firme y agarra fuerza desde lo más profundo de sí para animar a Augusto.

"Él es feliz cuando camina. Yo le digo 'El Alcalde' porque saluda a todas las personas (risas). Una vez por semana vamos a comprar al almacén del barrio, donde tiene menos riesgo de contagio. Pero como no comprende nada de lo que está pasando, cuando le pongo la mascarilla se enoja y le da una pataleta (...). No sabes la angustia y el dolor que me provoca eso", comentó Paulina.

Y agregó: "A veces me dice: 'quiero ver a mis amigos y tomarme un café con ellos, quiero irme a mi casa'".

Susceptibles a la pandemia

Historia como la de Paulina y Augusto suelen repetirse en muchos hogares chilenos. La pandemia ha afectado a la población de muchas maneras tanto física como mentalmente.

El doctor Gerardo Fasce, geriatra de Clínicas Las Condes y presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile explicó que "las personas con demencia son especialmente susceptibles a los cambios que ha traído la pandemia. Dejar su rutina, el estímulo físico, mental y social, sumado a la falta de movilidad y al factor motivacional los ha afectado en la parte física y mental".

Es así, como en estos casos han sugerido "tratar de replicar en casa todas las actividades que el paciente hacía".