El ministro de Salud Enrique Paris sostuvo que la edición 2021 del Festival de Viña del Mar no debería realizarse debido a las condiciones sanitarias que genera la pandemia del coronavirus.

El secretario de Estado hizo hincapié que dos asuntos importantes son “la separación y la ventilación”, por lo que, por ejemplo, postuló que eventos como obras de teatro se podrían llevar a cabo “al aire libre”, pero que la situación es distinta para el evento que se celebra en la Quinta Vergara.

“Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante. Ahí no hay cómo controlar a la gente”, manifestó en Canal 13.

¿Qué han manifestado las autoridades al respecto?

La posible suspensión del festival fue abordado recientemente por la alcaldesa de Viña Virginia Reginato, quien aclaró que todo está sujeto al contrato con los canales de televisión.

“El Festival se realiza a través de un contrato. Y quien tiene la obligación de organizar, realizar, transmitir y conseguir todos los permisos para su desarrollo, es Canal 13 y TVN”, dijo la autoridad.

Añadió que “mi obligación como alcaldesa, es hacer cumplir el contrato. Y hasta que no se me presente un proyecto definitivo, no puedo pronunciarme”.

