La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, habló en la presente jornada sobre el Festival de la Canción, luego que en las últimas horas se conociera de una petición para no realizarlo en su versión 2021.

Y es que el día de ayer viernes, se supo que TVN y Canal 13, quienes se adjudicaron la transmisión del Festival hasta el 2022, solicitaran formalmente suspenderlo.

¿Qué dijo la alcaldesa?

“El Festival se realiza a través de un contrato. Y quien tiene la obligación de organizar, realizar, transmitir y conseguir todos los permisos para su desarrollo, es Canal 13 y TVN”, dijo la autoridad.

Añadió en el video que se entregó a la prensa que “mi obligación como alcaldesa, es hacer cumplir el contrato. Y hasta que no se me presente un proyecto definitivo, no puedo pronunciarme”.

No se quedó ahí y agregó que “en agosto es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo”.

Finalmente, Reginato sentenció que “si las condiciones sanitarias lo permiten, haremos todo lo posible para que el Festival se realice, porque el verano será vital para reactivar Viña del Mar y con ello el Festival es el principal aporte”.

