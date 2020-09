La Tierra se vio visitada por el paso de un asteroide que mantuvo en alerta a científicos y astrónomos de todo el mundo, ya que el cuerpo rocoso navegó a una distancia menor a la que nos separa de la Luna.

Se trató del cuerpo espacial denominado 2020 SW, el cual se acercó a nuestro planeta a unos 27 mil kilómetros, mucho menos en comparación a los 384 mil que hay con respecto a la nuestro satéltite natural.

Para tener un marco de comparación, podemos decir que la distancia a la Luna es de alredor del diámetro de 30 Tierras y en este caso, pasó a una distancia aproximada de 2,1 Tierras.

Este cuerpo, si bien está pasando muy cerca de la Tierra, no tiene una trayectoria de impacto, y seguirá su viaje por el espacio.

El tema fue abordado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), ubicado en California, que indicó que el 2020 SW pasó a unos 27.000 kilómetros de nuestro mundo.

Esta medida es menor a la órbita utilizada por los satélites geoestacionarios, como los utilizados en meteorología o para servicios de televisión, que es de 35.900 kilómetros.

Su avistamiento fue considerado por lo expertos en "una gran oportunidad para poder observar su comportamiento y ver cómo interactúa con la gravedad terrestre".

A small near-Earth asteroid about the size of a small school bus will safely zoom past our planet around 13,000 miles (21,000 km) above the surface. The space rock will then make its way around the Sun, passing Earth again at a farther distance in 2041. https://t.co/z6uDogXn52 pic.twitter.com/c9Xv4PhNFi