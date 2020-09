Sex Education es una de las series más exitosas de Netflix y desde el estreno de la primera temporada en 2019, los fanáticos han estado atentos a los nuevos ciclos de la historia protagonizada por Otis y Maeve.

En enero de este 2020 se liberó la segunda temporada la que repitió el éxito y dejó a los seguidores con ganas de más, por lo que en febrero se confirmó que habría una tercera entrega.

Sin embargo vino la pandemia y la serie debió suspender las grabaciones, las que recién se retomaron en agosto pasado. Recordemos que la producción es rodada en Gales, Reino Unido, país que decretó aislamiento social en abril pasado producto del avance del coronavirus en dicho territorio, lo que impidió el rodaje de la producción.

Ya retomadas las grabaciones de la temporada 3, ahora Sex Education dio a conocer a través de redes sociales a los nuevos personajes que se sumarán al elenco. Uno de ellos es Cal, interpretado por Dua Sajeh quien es un estudiante no binario de Moordale que chocará con la nueva visión de Hope para el instituto.

Hope también es una de las nuevas incorporaciones y será interpretado po Jemima Kirke, quien dará vida a una exestudiante de Moordale y ahora nueva directora de la escuela, que planea convertirla de nuevo en el pilar de excelencia que siempre ha sido.

Finalmente el actor Jason Isaacs se suma para interpretar a Peter Groff, el hermano mayor más exitoso con quien el Sr. Groff (Alistair Petrie) se ha mudado tras su separación de la Sra. Groff.

Considerando los problemas generados por la pandemia, Netflix tiene previsto lanzar la tercera temporada de la aclamada serie en la primera parte del 2021.

