Tras dos exitosas temporadas en Netflix, la serie Sex Education ya estaría lista para retomar sus grabaciones luego de que cancelaran el rodaje que iba a comenzar en mayo, pero que se suspendió por la pandemia del coronavirus.

Según informa Deadline, el próximo mes de agosto la serie retomaría las grabaciones de su tercera entrega luego de que Eleven Film, productora a cargo, confirmara que están trabajando formalmente en el programa de rodaje.

El equipo de producción está trabajando en los estándares de seguridad sanitaria para volver a la filmación, a la que regresarían los actores Emma Mackey, Asa Butterfield y Ncuti Gatwam, entre otros, en agosto próximo.

Su cancelación

La exitosa serie de Netflix es rodada en Gales, Reino Unido, país que decretó aislamiento social en abril pasado, producto del avance del coronavirus en dicho territorio, lo que impidió el rodaje de la producción.

Por lo mismo, Netflix tuvo varias producciones en el Reino Unido afectadas por la pandemia del COVID-19, como el drama épico The Witcher, cuyas grabaciones se interrumpieron el pasado 16 de marzo y que retomará sus grabaciones el próximo 17 de agosto.

Sin embargo, no serán los primeros rodajes de drama televisivo de la era de la pandemia que se reanudarán en Gran Bretaña. Deadline informó la semana pasada que la adaptación de BBC One de la novela clásica de Nancy Mitford, The Pursuit Of Love, protagonizada por Lily James, y la temporada 2 de Fox Networks y War of the Worlds de Canal + están programadas para comenzar a filmarse este mes.

