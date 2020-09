En abril pasado, Verdades Ocultas emitió uno de los capítulos más comentados en lo que va de año luego de que Eliana (Francisca Gavilán) finalmente llevara a cabo su plan y matara sin piedad a su "hermano" Marco.

La villana llevaba días siguiendo a Marco, Agustina y Tomasito, y lo obligó a juntarse con ella en una quebrada y le disparó en reiteradas ocasiones diciéndole que lo prefería muerto a con otra mujer.

El deceso del personaje interpretado por el actor Camilo Carmona impactó a los seguidores de la teleserie quienes quedaron con gusto a poco luego de que la historia entrara en receso ya que no pudieron ver el funeral de Marco, quien, a pesar de ser villano en un principio, se había redimido.

"Se armó un relato tan bueno que pasé de ser el villano a querido. Hay que pensar que existen personajes como Drácula, que resucita. Uno nunca sabe lo qué va a pasar, y sobre todo en una teleserie que abre tantas puertas creativas", dijo el actor a La Cuarta.

Su "muerte"

Respecto a la muerte de su personaje, Carmona indicó que "siempre supe que no tendría un buen final". "Encontré notable que Eliana me matara, la misma que me llevó y con la que tuve una especie de amorío, era idónea", agregó.

Camilo además jugó al misterio diciendo que "esta historia abre puertas, todo lo que se cierra da opciones a que se abran muchans otras. Pueden pasar tantas cosas aún".

Sobre su funeral en ficción, y las bromas de los fanáticos sobre los días que Marco ha pasado en la morgue, el actor expresó "que se vistan de negro, prendan la televisión, agarren sus pañuelos para vivir el drama con todas las de la ley y disfrutarlo a concho".

A más de cuatro meses de su receso, la teleserie Verdades Ocultas prepara su regreso a las pantallas de Mega y lo hizo con un impactante adelanto que se vio el pasado lunes y que vaticina una posible muerte.

