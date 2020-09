Este domingo se realizó la ceremonia virtual de una nueva edición de los premios Emmy, los cuales galardonan lo mejor de la televisión.

Pese a que el certamen se realizó de manera inédita en medio de la pandemia de coronavirus, por lo que no se desarrolló de manera habitual, algunos aspectos de la ceremonia se mantuvieron, como fue el tradicional In Memoriam.

In Memoriam

Para recordar a las personas que han sido parte de la industria de la televisión y que falleció en el último años, la cantante H.E.R. interpretó la famosa canción de los 80 "Nothing Compares 2 U", la cual originalmente fue escrita por Prince.

A medida que realizaba su presentación se proyectaban en el escenario imágenes de los fallecidos, entre los cuales destacó la actriz de Glee, Naya Rivera, y Chadwick Boseman, reconocido por protagonizar la película de Marvel "Pantera Negra".

Además, se recordó a otras figuras que han sido parte de la televisión y murieron durante el último año, como es el caso de Diana Rigg, quien interpretó a Olenna Tyrell en Games of Thrones.

The moment that never fails to get us in our feels. In memory of all the brilliant talents we've lost this year. ❤️ #Emmys pic.twitter.com/TbEwHoomID — E! News (@enews) September 21, 2020

Ceremonia virtual

Debido a la emergencia sanitaria, el anfitrión de la ceremonia, Jimmy Kimmel subió al escenario del gigantesco Staples Center de Los Ángeles prácticamente vacío.

Algunos presentadores de categorías lo han acompañado, pero son una minoría. Equipos de cámara trabajaron en seguir a 138 estrellas en 114 locaciones distintas alrededor de 10 países, todo un reto para esta ceremonia que se transmite en vivo.

