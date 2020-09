Este domingo Mark Ruffalo recibió un premio Emmy, gracias a su papel en "I Know This Much Is True", serie de HBO donde el actor interpreta a Dominick y Thomas Birdsey.

Debido a la pandemia de coronavirus, la ceremonia se está realizando de manera virtual, por lo que Ruffalo recibió el galardón desde su casa.

Reacción de su esposa

La esposa del actor, Sunrise Coigney, reaccionó de manera notablemente emocionada cuando su marido ganó en la categoría en la que estaba nominado.

Cuando Ruffalo recibió su estatuilla, la mujer saltó, aplaudió y lo observó con una gran sonrisa, mientras él daba su discurso de agradecimiento.

😭😭 la celebración de la esposa de Mark Ruffalo. SO PURE!!! #Emmys pic.twitter.com/NO84u0lhlx — Gbg (@🏠) (@gabboggie) September 21, 2020

I Know This Much Is True

La serie con la que Ruffalo ganó el Emmy es una producción de HBO, basada en la novela homónima de Wally Lamb.

La trama aborda las vidas paralelas de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Ver cobertura completa