Una de las actrices más populares del último tiempo es Zendaya, quien con sus apariciones en series y películas de Hollywood se ha ganado un espacio, y también, una fuerte base de fanáticos.

La intérprete de "MJ" en las películas de Spider-man que están inmersas en el Universo Cinematográfico de Marvel tuvo una breve aparición como anfitriona en los premios Emmy, portando un vestido en tonos negros y morados, que sacó aplausos de inmediato.

Tras su aparición, la cantante se volvió rápidamente tendencia en las redes sociales, con cientos de comentarios respecto a su look y cómo ella prácticamente se ve bien con lo que use.

Los fanáticos además piden que se lleve un trofeo por su aparición en la serie Euphoria, la cual protagoniza, y que se puede ver en Chile a través de HBO.

DROP EVERYTHING @Zendaya HAS STEPPED ONTO THE SCENE #Emmys pic.twitter.com/mrW0KLSrdM

aquí la prueba de q si eres linda no importa lo q uses pq te verás hermosa igual loco yo me pongo ese vestido y me vería como tinky winky de los teletubbies

weón las poses se parecen akdhskd así me vería yo al lado de zendaya ctm pic.twitter.com/cqdwIcyhka