Una emocionante historia es la que se mostró la noche de este sábado en la campaña "Vamos Chilenos" y la protagonista fue Paola Olivares, una técnico en enfermería del hospital Carlos Cisternas de Calama que fue catalogada como "El ángel de las cartas".

Cuando los casos de Covid repletaban el recinto de salud, ella a través de sus redes sociales ofreció que los familiares de los pacientes les enviaran cartas y ella sería la encargada de entregárselas y leérselas. Esto iba dirigido especialmente a los adultos mayores que no tenían otra opción de comunicación para hablar con sus cercanos.

"Las cartas son algo tan sencillo, pero con valor", expresó Paola, quien recordó una significativa carta que la marcó y era para la señora Eliana, quien la sorprendió esta noche y le agradeció por el gesto en un momento que ella pensó que se iba a morir.

Testimonio de paciente

"Nunca pensé que una persona del hospital iba a ser tan amable, ella me dio la fuerza para seguir adelante", contó la mujer que logró superar el Covid-19 y que recibió una carta de su hija que fue leída por la joven tens.

Paola Olivares además aprovechó de hacer un llamado a que "no sean egoístas, pensar que no me va pasar nada, sino se cuidan hay más gente a su alrededor porque es distinto hablarlo de lejos a ser una persona de esas familia que quedaron sin sus seres queridos".

¿Cómo hacer tu aporte?

Distintos bancos nacionales han habilitado enlaces especiales para quienes quieran realizar un aporte monetario a la campaña. Cabe destacar que no es necesario ser cliente de las instituciones bancarias para donar, pues también se puede realizar vía Webpay o mediante el Botón Digital.

Estos son los bancos habilitados con acceso para clientes y no clientes:

¿Cuáles son los datos para realizar una transferencia a la campaña?

También existe la posibilidad de realizar una transferencia electrónica directa a la campaña, por lo que se han liberado los datos para hacerlo.

Rut: 53.334.573-5.

Número de cuenta: 2020

Banco de Chile

Nombre destinatario: Fundación Conecta Mayor

Alias: VAMOS CHILENOS

mail: Miaporte@vamoschilenos.cl

Ver cobertura completa