El cantante Cristián Castro, conocido por interpretar canciones románticas, actualmente se encuentra realizando conciertos de manera online debido a la pandemia de coronavirus, situación que le ha impedido la realización de eventos masivos.

El astro mexicano agendó un concierto virtual exclusivo para Chile a realizarse este 19 de septiembre, en donde sus fanáticos podrán disfrutar de sus más grandes éxitos y poder verlo de cerca.

Y justamente, esta cercanía podría incrementarse a futuro, puesto que Castro anunció que tiene pensado dejar de vivir en Miami para mudarse al sur de nuestro país.

"Me quiero ir a vivir al sur de Chile"

En conversación con el diario La Cuarta, el artista ahondó sobre la conexión que tiene con sus fanáticos en el país, que han seguido su carrera desde sus inicios, hace ya más de 20 años.

"Me siento muy halagado porque Chile es un país que no recibe de buena manera a cualquier cantante, creo que eligen sus artistas preferidos poco a poco y eso me gusta bastante", señaló.

De hecho, complementó lo anterior contando una anécdota que le ocurrió al aterrizar en una ocasión en el país.

"En el aeropuerto una vez se juntaron alrededor de 6 personas en silla de ruedas para recibirme y darme la bienvenida. Valoro mucho el esfuerzo de la gente", añadió.

El intérprete de "Por amarte así", además, dio una sorprendente revelación, señalando que "me quiero ir a vivir al sur de Chile", en un futuro. Es más, aseguró que ya lo tiene "planeado".

Sobre cuándo lo veremos recorriendo las tierras chilenas, Cristián Castro no quiso dar fechas y solo se limitó a decir que, "llegaré en un buen momento, estoy un poco aburrido de Estados Unidos, así que muy pronto me tendrán por allá".