Aunque Camila Recabarren (29 años) decidió retirarse de la televisión e iniciar una nueva vida en el Valle del Elqui, la modelo continúa conectada con sus seguidores a través de su Instagram donde tiene más de 2 millones de followers.

La ex Miss Chile 2012 comparte parte de su vida diaria junto a su hija Isabella y también envía mensajes o reflexiones sobre su vida.

Así lo hizo recientemente a través de sus historias donde no se guardó nada y expresó su molestia hacia algunas personas, pero que no nombró. "Gente q....mala", escribió.

La exparticipante de "¿Volverías con tu ex?" agregó: "Solo eso digo tienen puro veneno pa dar asco sus vidas! Tengo entre pena y rabia. Y los muy w? caen en un juego injusto y básico. Les gusta más la pantalla que a mí, estúpidos".

Posteriormente publicó otra historia donde se le ve haciendo un gesto obsceno mientras escribió "fuck para ustedes" y agregó "hipócritas, inconscientes, venenosos, envidiosos y sínicos".

"Pero conmigo no pueden! Yo vivo mi mundo, no molesto a nadie y a esta altura de mi vida no paso a llevar a nadie y trato a todos por igual, con el mismo respeto. Así que hablen y hagan lo que quieran que acá no entran balas ctm Tengo gente real al lado", finalizó.