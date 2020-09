View this post on Instagram

Estoy muy muy feliz!!!!!! Gracias @mega.tv por esta oportunidad tan linda !!! Demás decir lo feliz y agradecida q estoy 🙏🏽 ahora en mi cuba bella , aquí no hay internet pero abrir las noticias y ver todo esto .... q Rico !!!! Justo está mi madre al lado y no lo puede creer, es una madre orgullosa y yo una mujer más q afortunada de tener como segunda tierra CHILE 🇨🇱 !!! . . Outfit @rodmolinas y @calzas.pro . Zapatos @weide