A pesar de lo mediática de la situación familiar que ha atravesado Kel Calderón (29 años), y que quebró su relación con su madre Raquel Argandoña, su hermano Nano Calderón e incluso con su padre, la joven influencer ha preferido la privacidad y refugiarse en sus amigos.

En historias y posteos en su Instagram ha demostrado que ha estado rodeada de amigas y amigos, y que eso la tiene "feliz porque tengo gente linda a mi alrededor que me han dado demasiado amor estos días".

Sus cercanos además, mientras había cuarentena, le enviaron regalos para que la joven "endulzara" su vida y se sintiera acompañada a pesar del distanciamiento.

Especial mensaje

Todas estas muestras de cariño han hecho sentir a Kel que "Los amigos son la familia que uno ELIGE", tal como ella escribió en un reciente post donde dedicó palabras a ellos junto a fotos.

"Se mueren como amo a estas personas, y me quedaron varios afuera porque insta solo me deja elegir de a 10 fotos. Pero los amo de verdad, gracias por tanto estas u?ltimas semanas, por estar aún cuando no quiero que estén, por venir a mi casa, por sacarme a pasear, por dedicarme tanto tanto de su tiempo. Son maximos", expresó.

En las imágenes aparecen algunos de sus cercanos como Nancy Huenupe, quien ha criado a Calderón desde niña e incluso han pasado los días de cuarentena juntas. Además, están otros como la periodista María Fernanda Aguirre