Há 86 anos, nascia Rubén Aguirre, o professor Girafales. Rubén Aguirre Fuentes nasceu em 15 de junho de 1934, filho de Rubén Aguirre Flores e Victoria Aguirre Fuentes. Sua família ainda é composta por mais 05 irmãos (María Elena, Francisco, Rosa María, María Guadalupe e Laura Victoria Aguirre Fuentes). Ele é natural da cidade de Saltillo, Coahuila, no México, onde passaria parte de sua infância. Lá, aliás, concluiria o segundo ano primário. Meses depois, até por decisão familiar, muda-se para Torréon. Após o ensino médio, decide estudar agricultura. Já na faculdade, em Ciudad Juárez passa a estudar Agronomia na Faculdade Hermanos Escobar. Paralelamente a isso, começa a ter aulas de canto, atuação e esgrima. Nas horas vagas, ainda encontraria tempo para praticar um de seus hobbies prediletos, a tourada. Já no teatro, experimenta uma das melhores fases de sua carreira, atuando como ator, diretor e mestre. Na foto, vemos o pequeno (quando era pequeno mesmo) Rubén Aguirre. #BomDia #BuenosDías #Chespirito #Chespirotadas #RobertoGómezBolaños #ElChavoDelOcho #Chaves #Aniversário #Cumpleaños #BirthDay #Parabéns #ProfessorGirafales